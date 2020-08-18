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Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec'e dikti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Marius Sumudica, en çok yapmak istediği transferi açıklayarak, "Her sistemde iki oyuncumuz olacak, bakalım göreceğiz.

Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec'e dikti
18.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:09

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Marius Sumudica, en çok yapmak istediği transferi açıklayarak, "Her sistemde iki oyuncumuz olacak, bakalım göreceğiz. Romanya'dan gol kralı Denis Alibec, onu burada görmeyi çok isterim" dedi.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri Zvonimir Kozulj, Çağlar Şahin Akbaba ve Cenk Enver Şahin de yer alırken, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Furkan Soyalp de antrenmanda yerini aldı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli hocası Marius Sumudica, kampa girdikleri Afyonkarahisar'da imkanların çok iyi olduğunu kaydetti. Kamp için önce tercih edilen ancak sonrasında antrenman sahaları iyi olmadığı için Afyonkarhisar'a geldiklerini ifade eden Marius Sumudica, "Afyonkarahisar çalışmak için çok iyi imkanlara sahip. 3 haftamız var. Çalışmalara devam ediyoruz. Bütün imkanlara, olanaklara sahibiz. İyi çalışmak istiyorum oyuncularımın performansını burada gözetlemek istiyorum. Umarım bu hazırlık etabını sakatsız bir şekilde bitiririz" dedi.

"Yeni transferler fiziksel olarak iyiler"

Gazetecilerin soruları üzerine yeni transferlerin durumu ve en çok transfer etmek istediği oyuncunun ismini de açıklayan Marius Sumudica açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeni transferler fiziksel olarak iyiler. Bugün sadece koşu yaptılar. Koşuda da kendilerini iyi gördük. Aramıza üç yeni oyuncu katıldı. Bursaspor'dan Çağlar Şahin Akbaba, Bosna-Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj ve Cenk Enver Şahin katıldı. Bunlar benim beğendiğim istediğim oyunculardı.

Geçen sene bizde kiralık olarak oynayan Furkan'ı kadromuza kattık. Muhammet Demir ile bir yıl daha kiralık olarak anlaştık. Her sistemde iki oyuncumuz olacak, bakalım göreceğiz. En çok gol kralı var Romanya'dan Denis Alibec onu burada görmeyi çok isterim." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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