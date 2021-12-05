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Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olacak

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligin ilk 14 haftasında 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, 18 puan topladı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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