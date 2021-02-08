Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi gün, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK Göztepe maçı detayları merak ediliyor. Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi gün, hangi kanalda? Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.