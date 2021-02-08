Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi gün, hangi kanalda?
Süper Lig'in 24. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK Göztepe maçı detayları merak ediliyor. Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi gün, hangi kanalda? Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.
Süper Lig'de 24. hafta maçları devam ediyor. 24. hafta maçında Gaziantep FK - Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak. Son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe'nin rakibi Gaziantep, 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Rakibiyle Süper Lig'de 4. maçına çıkacak Göztepe, daha önce 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda takımlar dörder gol atıp kalesinde dörder gol gördü. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmaya çevrildi.Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Göztepe maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Tripic, Ndiaye