Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u dün 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.