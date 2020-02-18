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Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50
Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u dün 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA
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