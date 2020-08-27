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Gaziantep FK golcüsünü arıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, bir santrfor alarak transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.

27.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:43

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, bir santrfor alarak transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, kulübün YouTube hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezonu 8. olarak tamamladıklarını hatırlattı.

Geçen sezon başında Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson gibi önemli oyuncuların sakatlığının söz konusu olduğunu, bunun da takım açısından sıkıntılı süreçleri beraberinde getirdiğini aktaran Büyükekşi, yeni sezonun sakatlıkların olmadığı bir yıl olmasını diledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 transfer gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükekşi, "Yedi güzel transfer yaptık. Bunların bazıları geçen seneden de aramızda olan isimlerdi. Dolayısıyla güzel bir transfer dönemi geçirdik. Özellikle kaleye güzel bir takviye yaptık. Orta sahayı güçlendirdik. İleri uca da takviyeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Afyonkarahisar'daki kamp döneminin verimli geçtiğini belirterek, "Geçen seneki başarımızı daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Yeni transferlerimizin hem camiamıza hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet arayışları hakkında da bilgi veren Büyükekşi, "Şu anda bazı oyuncularla görüşmeler sürüyor ama netleşen bir şey yok. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyu taraftarımızla paylaşacağız. Afyonkarahisar'da takım güzel bir zaman geçiriyor. Takımın gidişatından memnunuz. Önümüzdeki günlerde bir santrfor daha alıp transferi kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK golcüsünü arıyor

Kaynak: AA

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