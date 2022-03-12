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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüKulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

İdmana, sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Giresun'a hareket edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, 14 Mart, Spor, Haberler

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