Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, 14 Mart, Spor, Haberler

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