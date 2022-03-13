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Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Giresun'a hareket etti.

Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, Erol Bulut, Spor, Haberler

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