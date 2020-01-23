Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır
Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu.
Haftanın açılış maçında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maçın oynanacağı Ankara'ya hareket etti.