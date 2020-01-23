Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır

23.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:12

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Haftanın açılış maçında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maçın oynanacağı Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA