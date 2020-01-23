Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanında

23.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:00

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, 19. haftanın açılış maçında Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 24 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibi karşısında kazanarak orta sıralardaki yerini korumak istiyor.

Sakat ve cezalı oyuncular düşündürüyor

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı, teknik heyeti düşündürüyor.

Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle Muğdat Çelik, Tetteh ve Jeferson'dan yararlanamayacak Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kart cezalısı Oğuz Ceylan ve Diarra'ya da kadroda yer veremeyecek.

Sakatlığı geçen Furkan Soyalp ile cezası sona eren Güray Vural ise teknik heyetten görev bekleyecek.

Kaynak: AA