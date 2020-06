Gaziantep FK, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün sol bek oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu, ligin 28. haftasında deplasmandaki Galatasaray mücadelesinin zorlu geçeceğini belirterek, puan veya puanlar almalarının sürpriz olmayacağını söyledi.

Mehmet Erdem Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin kalan haftalarında alınacak her puanın önemine işaret ederek, her puanın dengeleri değiştireceğini vurguladı.

Süper Lig'de her zaman ilk ve ikinci yarıların çok farklı geçtiğini anlatan Uğurlu, "Ligin sonuna doğru yaklaştıkça mücadele her zaman daha da artıyor. Önümüzde 7 tane final karşılaşmamız bulunuyor ve alınacak her puanın önemini biliyoruz. Elbette pandemi süreci tüm dünya futbolunu olumsuz etkiledi. Hocamızın direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ve bu çalışmamızın karşılığını sahada alacağımıza inanıyorum. Ankaragücü maçını da kazanmak için sahaya çıkmıştık ancak bir puanla ayrıldık. Önümüzdeki haftalarda telafi etmek için yeterince şans yakalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mehmet Erdem, bu anlamda hafta sonu deplasmanda yapacakları Galatasaray maçının zorluk derecesini bildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Karşımızda Süper Lig'in en güçlü takımlarından birisi olacak, ancak biz de önemli oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Galatasaray camiasına, Muslera'ya ve Andone'ye de bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Hiçbir futbolcu kardeşimizin başına bu tarz sakatlıkların gelmesini asla istemem. Umarım en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır. Sakatlıkların bizim için avantaj olacağı düşünülmesin çünkü rakibimizin kadro derinliğine sahip olduğunu biliyoruz. Zaten önlemleri de mutlaka ona göre alacağız. Biz de bu ligdeki tüm takımlara karşı gücümüzü ispatlamış bir ekibiz. İnşallah bu karşılaşmadan üç puan çıkaracak mücadeleyi göstereceğiz. Oradan puan veya puanlar almamızı sürpriz olarak görmeyeceğiz, kendimize güveniyoruz."

"Kendimi iyi hazırladım"

Gaziantep FK'de bu sezon 4. yılını geçiren tecrübeli oyuncu, bu hafta takım arkadaşı Morais'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Liglere verilen aranın ardından fiziksel olarak kendimi iyi hazırladım. 90 günlük bir ara verilmiş olması hepimize zarar verdi. Bu süreci evde hazırlanarak geçirdik ve sonrasında yaklaşık 20 günlük bir antrenman programı uyguladık. Oldukça yoğun ama bir o kadar da keyifli geçti. Hocamızın da şans vermesi durumunda Galatasaray karşılaşması için kendimi hazır hissediyorum. Oynasam da oynamasam da bu karşılaşmada bütün olup, gücümüzü herkese göstermek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızı da alacağımız puan ve göstereceğimiz performansla mutlu edeceğiz."

Kaynak: AA