Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, sabah saatlerinde tesislerde toplanarak teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İdmanın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA