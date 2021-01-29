Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

29.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:06
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gaziantep FK - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Gaziantep FK – Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 29 01 2021 Cuma günü 19.00'da oynanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

HAKAN TAŞCI(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)

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