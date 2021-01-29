Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gaziantep FK - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Gaziantep FK – Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gaziantep FK - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 29 01 2021 Cuma günü 19.00'da oynanacak.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Gaziantep FK – Galatasaray maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.
GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
HAKAN TAŞCI(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)