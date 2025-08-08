Gaziantep FK Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Gaziantep FK Galatasaray Süper Lig maçı kaç kaç? Gaziantep FK Galatasaray kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Gaziantep FK Galatasaray canlı maç anlatımı ve Gaziantep FK Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Galatasaray maçı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Gaziantep FK Galatasaray maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı..

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
