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Gaziantep FK, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynanacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Gaziantep FK, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
19.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:01

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynanacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı akşam antrenmanıyla devam etti. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, taktik çalışmalar ve üç takımlı turnuva ile son buldu.

Gaziantep ekibi, Galatasaray maçı hazırlıklarını 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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