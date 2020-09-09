Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında iyi bir sonuç hedefliyor
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Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında iyi bir sonuç hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk hafta deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında iyi bir sonuç hedefliyor
09.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:24

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk hafta deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, başarıları kalıcı hale getirebilmek adına yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini aktararak, "En önemli olay, transferleri kampa yetiştirmemiz olacaktı ve bunu başardık. Hem mevcut kadromuzu koruduk hem de nokta transferlerle gücümüze güç kattık." ifadelerini kullandı.

Takım içerisinde birlik ve beraberlik ortamının olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda öncelikle tüm takımlara bir kez daha başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki kazasız, sakatlıksız ve fair-play değerlerinin esas sayılacağı bir sezon yaşarız. Biz de sezonun ilk maçında Galatasaray'a konuk olacağız ve gerçekten çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İlk sezonumuzda tüm Türkiye'ye bu takımın neler yapabileceğini gösterdik ve artık öz güvenimiz daha da yüksek. Elbette Galatasaray bu ülkenin en büyük değerlerinden ve onlara karşı büyük saygımız bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-3'lük skorla biten karşılaşma tüm futbolseverlerin hafızasında hala yer alıyordur. Hem teknik heyetimize hem de futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon öncesi yapılan çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray karşısında da puan veya puanlar alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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