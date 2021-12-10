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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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