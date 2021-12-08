Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürerken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.