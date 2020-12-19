Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Büyükekşi
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması
Gaziantep FK yöneticilerinin stat önünde bekleyişi GAZİANTEP - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Kalyon Stadyumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş