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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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