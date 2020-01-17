Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, hız çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.
Antrenmana kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Haydar Yılmaz da katıldı.