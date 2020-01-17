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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

17.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:38
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, hız çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Antrenmana kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Haydar Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA
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