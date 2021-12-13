Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirveye çıkmak istiyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. KarşılaşmabeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun

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