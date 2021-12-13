Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirveye çıkmak istiyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. KarşılaşmabeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun

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