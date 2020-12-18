Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gaziantep FK - Fenerbahçehangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Gaziantep FK ve Fenerbahçe 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe Hangi Tarihte?

Gaziantep FK Fenerbahçe Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Gaziantep FK Fenerbahçe Hangi Kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Gaziantep FK Fenerbahçe Maçı Hangi Gün?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Cumartesi günü oynanacak

Gaziantep FK Fenerbahçe Saat Kaçta?

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçın başlama saati 19:00

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Fenerbahçe'de kaleci Altay cezalı. Samatta, Lemos, Perotti ve Valencia sakat.

Gaziantep FK'nın ilk 11'i

Gaziantep FK'nın muhtemel kadrosu: Günay, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Jefferson, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Mirallas, Maxim, Andre Sousa

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu: Oytun, Gökhan Gönül, Serdar, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse

Gaziantep FK'dan Sürpriz Galibiyet

Gaziantep FK, geçtiğimiz hafta sürpriz bir galibiyet aldı. Konuk oldukları Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile döndüler. Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından biri olan Sumudica'nın öğrencileri üst üste 10 maçtır kaybetmiyorlar. Süper Lig'de tek mağlubiyetini ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanında almışlardı. Hafta iç ise Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u 3-2 mağlup eden Gaziantep FK adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bu hafta iç sahada Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'da önemli bir eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe'de İşler Yolunda Değil

Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de iç sahada Yeni Malatyaspor karşısında rahat bir galibiyet alması beklenen Fenerbahçe, rakibine 3-0 kaybetti. Oyuncular arasında inanılmaz kopukluk var ve bu durum net bir biçimde saha dışından gözlemlenebiliyor. Süper Lig'de son 3 iç saha maçını kaybeden Sarı Laciverliler, tarihimde ilk kez iç sahada üst üste 3 maç kaybetti. Deplasmanda ise ilginçtir ki Fenerbahçe bu sezon 16 puan topladı. 6 deplasman maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Bu hafta Gaziantep FK maçı öncesinde kaleci Altay kart cezalısı. Lemos, Perotti, Samatta ve Valencia ise sakat.