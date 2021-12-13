Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu! - Haberler
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirveye çıkmayı hedefliyordu. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? detaylar haberimizde.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, 3 - 2 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

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