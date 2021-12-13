Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirveye çıkmayı hedefliyordu. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? detaylar haberimizde.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, 3 - 2 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

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