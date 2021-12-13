Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 20:30 'da başladı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-2 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 3-2 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri şöyle:

Gaziantep FK'nın golleri:

8. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo

54. dakika : Alexandru Maxim

73. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo

Fenerbahçe'nin golleri:

30. dakika : Mesut Özil

67. dakika : Miha Zajc

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

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