Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 20:30 'da başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 3-2 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maç 3-2 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri şöyle:

Gaziantep FK'nın golleri:

  • 8. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo
  • 54. dakika : Alexandru Maxim
  • 73. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 30. dakika : Mesut Özil
  • 67. dakika : Miha Zajc

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

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