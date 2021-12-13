Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Gaziantep FK - Fenerbahçe kaç puanda? Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? Gaziantep FK - Fenerbahçe igde kaçıncı sırada? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 20:30 'da başladı.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 3-2 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maç 3-2 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri şöyle:
Gaziantep FK'nın golleri:
- 8. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo
- 54. dakika : Alexandru Maxim
- 73. dakika : João Vitor Brandão Figueiredo
Fenerbahçe'nin golleri:
- 30. dakika : Mesut Özil
- 67. dakika : Miha Zajc
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.
Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.
Haberler.com - Gündem