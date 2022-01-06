Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Yeni transferlerden Luka Stankovski de takımla ilk idmanına katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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