Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeni transferlerden Luka Stankovski de takımla ilk idmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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