Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Ahmet Fikret Kileci, Erhan Özmen ve Mesut Akın da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını yarın sürdürecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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