Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
15.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:28

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Asbaşkan Müslüm Özmen, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve yönetim kurulu üyesi Erhan Özmen takip etti.

Kaynak: AA

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