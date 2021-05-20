Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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