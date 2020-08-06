Gaziantep FK, Enver Cenk Şahin'i transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
06.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:18
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi
Kaynak: Hürriyet