Gaziantep FK, Enver Cenk Şahin'i transfer etti Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi Kaynak: Hürriyet