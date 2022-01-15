Gaziantep FK deplasmanda yine kayıp - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK deplasmanda yine kayıp

Gaziantep FK deplasmanda yine kayıp
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, deplasmanda yine taraftarını üzdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, deplasmanda yine taraftarını üzdü.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 11 karşılaşmadan sadece 5 puan alabildi.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla elde etti.

Bu maçlarda kalesinde 20 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

Dış sahada ligin en az puan toplayan ekiplerinden biri olan Gaziantep FK, iç sahada ise mağlup olmadı ve 10 maçta 26 puan topladı.

Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

 Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

 Ahmet Çalık unutulmadı

Ahmet Çalık unutulmadı
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, deplasmanda yine taraftarını üzdü.

title