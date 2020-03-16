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Gaziantep, Futbol, Spor

Gaziantep FK deplasmanda taraftarını üzüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, dış saha maçlarındaki kötü performansıyla taraftarını üzüyor.

16.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:22
Gaziantep FK deplasmanda taraftarını üzüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, dış saha maçlarındaki kötü performansıyla taraftarını üzüyor.

Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de rakipleri için zorlu bir deplasman algısı oluşturan kırmızı-siyahlı ekip, dış saha maçlarında da istediği puanları toplayamıyor.

Bu sezon geride kalan 26 haftada 32 puan toplayan Gaziantep ekibi, bunların sadece 13'ünü dış sahada kazandı. Deplasmanda attığı 13 gole karşı 25 kez de kalesini gole kapatamayan Güneydoğu temsilcisi, 19 puanı hanesine yazdırdığı iç saha maçlarında ise attığı 23 gole karşılık rakiplerinden 16 kez gol yedi.

Ligdeki son 4 maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, son galibiyetini 17 Şubat'ta 2-0'lık skorla Çaykur Rizespor maçında aldı. Gaziantep Futbol Kulübü, daha sonra deplasmanda Göztepe ve Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e 3-1, son olarak da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi.

Son deplasman galibiyeti 85 gün önce

Gaziantep Futbol Kulübünün deplasmandaki son galibiyeti ise 21 Aralık'ta 4-3 sonuçlanan Kasımpaşa maçı.

O günden sonra deplasmanda sırayla Gençlerbirliği (1-0), Beşiktaş (3-0), Göztepe (1-1), Medipol Başakşehir (3-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-0) ile karşılaştı.

Son 5 deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabilen kırmızı-siyahlılar, 85 gündür dış sahada galibiyet sevinci de yaşayamıyor.

"Toplanmamız gerekiyor"

Teknik Direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında ligde kalma hedefiyle göreve geldiklerini hatırlattı.

Bu sözlerinin de arkasında olduğunu aktaran Rumen teknik adam, "Hedefimize büyük oranda yaklaşmış olabiliriz ama lig bitti diye düşünen varsa yanılır. Hedefe ulaşmak için toparlanmamız gerekiyor." dedi.

Alanya deplasmanı öncesinde oyuncularına bazı uyarılarda bulunduğunu anımsatan Sumudica, "Ama dünkü maçta uyarılarımızın çok etkili olmadığını gördük. O yüzden gerekenler yapılacak. Önümüzdeki ilk maç itibarıyla puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. İnanıyorum, Gaziantep kulübü, hedefine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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