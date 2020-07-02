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Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
02.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:15

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlıların bu idmanla kentteki hazırlıklarını tamamladığı, son çalışmanın yarın Denizli'de yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Hürriyet

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