Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
02.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:15
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlıların bu idmanla kentteki hazırlıklarını tamamladığı, son çalışmanın yarın Denizli'de yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet