Gaziantep FK, Denizli deplasmanında

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

3 oyuncu karantinada

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak.

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli'ye gidecek kafilede yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar