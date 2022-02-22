Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama - Haberler
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Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesinde yırtık meydana geldi.

Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayak dizinde ağrı hisseden ve maça devam edemeyen Hamza Mendyl'de ise yapılan tetkiklerin ardından dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Stankovski'nin de sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmaya bağlı olarak bağlarında yırtık meydana geldi.

Söz konusu oyuncuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Halil İbrahim Pehlivan, Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haberler

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