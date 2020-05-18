Gaziantep FK'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
Gaziantep Futbol Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
18.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:48
Gaziantep Futbol Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA