Gaziantep FK'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı Gaziantep Futbol Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA