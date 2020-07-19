Gaziantep FK'den Medipol Başakşehir'e tebrik Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olmayı başaran Medipol Başakşehir'i tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA