Gaziantep FK'den Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı
15.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:38
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanmasıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanmasıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.
mesajında, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Hatayspor futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar