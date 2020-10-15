Gaziantep FK'den Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanmasıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.