Gaziantep FK'den Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı
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Gaziantep FK'den Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

15.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:38
Gaziantep FK'den Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanmasıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanmasıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

mesajında, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Hatayspor futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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