Gaziantep FK'den Galatasaraylı kaleci Muslera için "geçmiş olsun" mesajı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA