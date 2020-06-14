Gaziantep FK'den Galatasaraylı kaleci Muslera için "geçmiş olsun" mesajı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:29
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA