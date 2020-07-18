Gaziantep FK'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
Gaziantep Futbol Kulübü, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.
18.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:19
Gaziantep Futbol Kulübü, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA