Gaziantep FK'den Bingöl'deki deprem için geçmiş olsun mesajı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA