Gaziantep FK'den Bingöl'deki deprem için geçmiş olsun mesajı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
14.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:08
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA