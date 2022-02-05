Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından
AA, Adsız Günebakan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi.
Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.