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Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

AA, Adsız Günebakan - Spor
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

AA / Adsız Günebakan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Haber

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