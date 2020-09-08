Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
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Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde 2020-2021 sezonunda futbolcuların forma numaraları belirlendi.

Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
08.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:54

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde 2020-2021 sezonunda futbolcuların forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kalecilerden Günay Güvenç 1, Çağlar Şahin Akbaba 25 ve Burak Bozan 71 numaralı formayı giyecek.

Diğer oyuncuların forma numaraları ise şöyle:

"Djilobodji 3, Ulaş Zengin 4, Kubilay Aktaş 5, Alin Tosca 6, Kenan Özer 7, Jefferson 8, Andre Felipe 9, Muhammed Demir 10, Güray Vural 11, Morais 13, Olkowski 16, Oğuz Ceylan 17, Kozulj 20, Mehmet Erdem Uğurlu 23, Sousa 28, Maxim 44, Tetteh 55, Bıyık 76, Enver Cenk Şahin 77, Furkan Soyalp 88, Hasan Yurtseven 97, Ali Ateş 99."

Kaynak: AA

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