Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi

Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

14.10.2019 20:32
Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi

Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
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