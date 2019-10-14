Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi
Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.