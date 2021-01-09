Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!
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Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

09.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:04
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi. Sumudica'nın yanıtı beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep FK, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Rumen teknik adam Marius Sumudica ile ilgili bir açıklama yayımladı. Sezon sözleşmesi bitecek olan ve ülkesinin basınına her an takımdan ayrılıp, Suudi Arabistan'a gidebileceğiyle ilgili açıklamalar yapan Rumen teknik adamla ilgili Gaziantep ekibi de bir açıklama yaptı.

"Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi, Sumudica'nın yanıtı beklenmektedir"

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas'da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica'yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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