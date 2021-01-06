Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

06.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:46
Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından karayoluyla Sivas'a hareket edecek ve karşılaşma öncesi son idmanını da bu şehirde yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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