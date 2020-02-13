Gaziantep FK'de neşeli antrenman
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin antrenmanında neşeli anlar yaşandı.
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin antrenmanında neşeli anlar yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenman sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan futbolcular, renkli görüntüler oluşturdu.