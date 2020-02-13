Gaziantep FK'de neşeli antrenman

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin antrenmanında neşeli anlar yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan futbolcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA