Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
17.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA