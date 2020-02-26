Gaziantep FK'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, salonda gerçekleştirildi.
İki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda güç ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Kaleciler takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.
Sakatlığı bulunan Güray Vural ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: AA