Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor
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Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor

23.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:31
Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ana bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği idman, duran top çalışmalarıyla son buldu.

Gaziantep ekibi, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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